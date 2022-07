3 Jahre lang sangen 45 Nonnen 10.000 Choräle ein

Es ist ein gigantomanisches Vorhaben, das nach drei Jahren nun zu einem Abschluss gekommen ist: Das italienische Non-Profit-Label Odradek hat sämtliche bekannten Gregorianischen Choräle der Menschheit von Nonnen einsingen lassen. Am Ende des Projekts "Neumz" - dessen Titel sich auf die Neumen, die Notationszeichen der Choräle, bezieht - stehen rund 10.000 Stücke, die zusammengenommen auf etwa 7.000 CDs Platz fänden. 600 wurden mutmaßlich zum ersten Mal überhaupt eingespielt.

Hinter dem Projekt steht der US-amerikanische Pianist und Musikwissenschafter John Anderson, der Odradek Records 2012 als Plattform für Klassik, Jazz und World gegründet hat. Für die eigentliche Arbeit des Einsingens waren allerdings 45 Damen zuständig - konkret die Benediktiner-Nonnen der Abtei von Notre-Dame de Fidélité of Jouques im Süden Frankreichs.

In deren Kirche wurden acht Mikrofone platziert und von den Schwestern zwischen 22 und 90 Jahren im Verlauf des Kirchenjahres alltäglich vor der Intonation der mehrheitlich aus dem 8. Jahrhundert stammenden Choräle selbst aktiviert. Über drei Jahre hinweg wurden die jüngsten Aufnahmen allabendlich hochgeladen - durchaus eine Herausforderung für die Internetverbindung des Klosters in der Nähe von Marseille. In Summe kamen 6.752 Stunden Musik respektive 34 Terabyte Datenvolumen zustande.