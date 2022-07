Bruderschaftstradition lebt in Telfs noch einmal auf

Das Skapulier (lat. „Schulterkleid“) ist eigentlich ein Bestandteil der Ordenstracht. In der Folge entwickelten sich aber auch kleine Skapuliere in Form von Amuletten mit Marien- bzw. Heiligenbildern. Diese wurden in früheren Zeiten zum Schutz des Seelenheils getragen, auch von Laien. Um dieses Objekt der Volksfrömmigkeit bildeten sich Bruderschaften, so im Jahr 1672 eben auch in Telfs. Die Mitglieder verpflichteten sich zu einem christlichen Leben und gemeinsamen religiösen Aktivitäten, darunter eine jährliche Prozession mit der Skapulier-Muttergottes.