24-jähriger Urlauber ertrank in Bregenz beim Schwimmen im Bodensee

Bregenz, Wien – Ein 24-jähriger Urlauber aus Wien ist am Montagabend im Bereich des Wocherhafens in Bregenz ertrunken. Während für ihn jede Hilfe zu spät kam, wurde sein 25-jähriger Begleiter aus höchster Not gerettet. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund von Erschöpfung musste ein Ersthelfer ebenfalls medizinisch versorgt werden, informierte die Polizei.