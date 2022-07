Mit Mofa gegen Baum geprallt: 76-Jähriger starb nach Unfall in Inzing

Inzing – Ein 76-Jähriger kam am Montag bei einem Mofa-Unfall in Inzing ums Leben, berichtet die Polizei. Der Mann kam gegen 17.40 Uhr nahe der Ortsausfahrt von der Landesstraße in Richtung Innsbruck ab – vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls – und prallte gegen einen Baum.