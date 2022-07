Deutscher Lotto-Millionär hat sich seit 2019 nicht gemeldet

Magdeburg – In Deutschland hat ein Lottospieler seinen Gewinn von einer Million Euro seit Ende 2019 nicht abgeholt. Er habe bis Ende dieses Jahres Zeit, sich zu melden, andernfalls fließe das Geld in die nächste bundesweite Sonderauslosung, sagte Stefan Ebert, Geschäftsführer von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Dienstag in Magdeburg. Es wäre erstmalig in der Geschichte von Lotto Sachsen-Anhalt, dass ein Gewinn in dieser Höhe nicht abgeholt werde.