Grande Dame der Tiroler Küche: Maria Drewes ist verstorben

Ampass – Es gibt nur wenige in Tirol, die Maria Drewes Kochbuch „Tiroler Küche" nicht schon einmal in der Hand hatten. Am Montag ist die Grande Dame der heimischen Küche im Alter von 88 Jahren verstorben, wie der Tyrolia-Verlag bekanntgab.

Maria Drewes wurde am 23. März 1934 in Ampass geboren. Ab den 1950er Jahren arbeitete sie als Landwirtschaftslehrerin, Fachberaterin an der Bezirkslandwirtschaftskammer in Imst und war Leiterin der Abteilung Hauswirtschaft an der Landwirtschaftskammer für Tirol. Sie machte sich als Referentin und Erwachsenenbildnerin um Weiterbildung und Arbeitserleichterungen für Bäuerinnen verdient und gründete die Tiroler Bäuerinnenorganisation .