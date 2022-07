Österreicher essen nach wie vor viel Fleisch – aber mit schlechtem Gewissen

Trinkwasser: Ganze 15.500 Liter Trinkwasser werden für die Produktion eines Kilogramms Rindfleisch benötigt. Bei Schweinefleisch sind es laut Statistikportal Our World in Data 4800 Liter, bei Geflügel etwa 3600 Liter Wasser. Die hohe Umweltbelastung durch die Fleischproduktion lässt einen Teufelskreis entstehen. Sinkende Grundwasserspiegel und somit ein Rückgang von Trinkwasser ist nur einer von vielen Negativeffekten.

Nutzflächen: Die immense Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Futteranbau und Haltung der Tiere setzt der Natur ebenfalls zu. Wald wird oft gerodet, um Weizen, Mais oder andere Getreidesorten als Futtermittel anzubauen. Auf der gesamten Welt gibt es laut Our World in Data 104 Millionen Quadratkilometer bewohnbares Land. Davon werden derzeit circa 40 Millionen Quadratkilometer als Nutzfläche für Tiere für die Fleisch- und Molkereiproduktion verwendet.

Gase: Ein Mitverursacher der Klimakrise ist zudem das von den Wiederkäuern ausgestoßene Methan, das ein 25 bis 30 Mal klimaschädlicheres Treibhausgas als CO2 ist und so maßgeblich zur Erderhitzung beiträgt. Die weltweite Fleischproduktion ist in Summe für mehr klimaschädliche Treibhausgase verantwortlich als der gesamte Transportsektor der Welt zusammen, wie Wissenschaftler berichten. All das macht Rindfleisch zu einem der größten Klimasünder in der Lebensmittelbranche.