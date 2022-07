ÖBB-Mitarbeiter bei Arbeitsunfall in Dornbirn tödlich verunglückt

Dornbirn – Ein 27-jähriger ÖBB-Mitarbeiter ist Dienstagmittag bei einem Arbeitsunfall in Dornbirn tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurde er auf einer Unterführung von einem in Bewegung befindlichen Stahlseil erfasst und mitgezogen. Der Mann stürzte in weiterer Folge etwa sechs Meter in die Unterführung ab, für ihn kam jede Hilfe zu spät.