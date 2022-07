74-Jähriger in den Lechtaler Alpen tödlich verunglückt

Zams – Ein 74-jähriger Mann ist am Dienstag in den Lechtaler Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, stieg der Deutsche in der Früh mit seinem 22-jährigen Begleiter von der Hanauer Hütte in Richtung Dremelspitze auf. Rund 100 Meter unterhalb der Dremelspitze mussten die beiden zwei schwierige Stellen überwinden.