WSG Tirol ließ den „Wölfe“-Frust an Wörgl aus

Wörgl – Die Startaufstellung, die WSG-Trainer Thomas Silberberger am Dienstag beim abschließenden Test auf das Feld schickte, darf durchaus als Zeichen für den Pflichtspielauftakt am Freitag beim SC Neusiedl verstanden werden. Und die elf Auserwählten enttäuschten nicht: Nach einem Doppelpack von Lautaro Rinaldi (20., 27. Minute) sorgten Sturmpartner Tim Prica (40.), Kofi Schulz (44.) und Zan Rogelj (45.) für eine deutliche 5:0-Pausenführung. Und die Wattener hätten gegen den Regionalligisten aus Wörgl durchaus höher führen können, unter anderem ließ auch Sandi Ogrinec einen Sitzer aus.

Und in einer ähnlichen Tonart ging es in Durchgang zwei weiter: Nachdem Cem Üstündag in der 47. Minute auf 0:6 stellte, traf Nik Prelec zwei Minuten später erstmals für die WSG. Justin Forst sorgte dann mit einem Hattrick für ein zweistelliges Ergebnis, den Gastgebern gelang zumindest der Ehrentreffer durch Yusuf Özüyer (89. Minute) zum 1:10. Wörgl musste als irgendwie für den VfL Wolfsburg büßen, der die Wattener seinerseits am Samstag mit 7:1 abgeschossen hatte. „Es war ein ähnliches Spiel“, erzählte Trainer Silberberger. „Wenn wir so auftreten, dann kommen wir über Neusiedl drüber.“ (t.w.)