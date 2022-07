Alkoholunfälle häufen sich: 2021 um fast 13 Prozent gestiegen

Wien – Im vergangenen Jahr haben sich auf Österreichs Straßen 2.348 Alkoholunfälle mit Personenschaden ereignet, ein Plus von knapp 13 Prozent gegenüber 2020, berichtete der ÖAMTC. 29 Menschen starben - das sind acht Prozent aller Verkehrstoten 2021. "Das deutliche Plus an Alkoholunfällen ist besorgniserregend", sagte ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Besonders hoch sei das Risiko von Juni bis August.