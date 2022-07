Versuchter Raubüberfall auf Juwelier in Kufstein: Fahndung im Unterland

Kufstein – Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Kufsteiner Innenstadt war am Mittwochabend im Unterland eine Alarmfahndung im Gang. Der Juwelier hatte Alarm ausgelöst, nachdem zwei bewaffnete Täter in seinem Geschäft aufgetaucht waren. Ob es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole oder um eine echte Schusswaffe handelte, war zunächst noch nicht geklärt.