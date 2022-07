19-Jähriger in Nauders von herabstürzendem Eisengestell getroffen

Nauders – Auf einer Baustelle in Nauders/Martinsbruck kam es Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 19-Jähriger verletzt wurde. Drei Arbeiter waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt und verluden dabei unter anderem Gerüstelemente mittels Kran auf einen Lkw. Dabei löste sich in etwa zwei Metern Höhe ein Eisengestell und stürzte zu Boden. Der 19-Jährige wurde an der rechten Körperseite getroffen. Der Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. (TT.com)