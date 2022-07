Im Strudel in den Abgrund: Schumann Quartett brillierte im Erler Festspielhaus

Erl – Trauer, Verzweiflung, Wut, Depression – Gefühle, die gerade im Hier und Jetzt durch Corona und Krieg so gut vertraut sind –, Felix Mendelssohn Bartholdy hatte alle diese Gefühle, als er sein Streichquartett f-Moll (op. 80) komponierte. Seine geliebte Schwester war gestorben, in diese unglaubliche Leere, die ihn nach seinen überlieferten Worten erfasste, komponierte er seine wuchtigste und dramatischste Musik mit diesem Streichquartett. Er verließ dazu alle (damaligen) Konventionen. Knapp zwei Monate später war auch er tot. Endzeitmusik also, die da bei den Erler Festspielen am Dienstagabend erklang. Das Werk stand auch tatsächlich am Ende eines fulminanten Auftritts des Schumann Quartetts. Aber manchmal muss man mit dem Ende beginnen, um das Beste zu beschreiben.