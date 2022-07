Neubau in Hall vom Tisch: Keine Befragung zu Sportplatz Schönegg

Am Dienstagabend kam der Antrag der Freiheitlichen, die sich weiterhin ein Meinungsbild zum Thema gewünscht hätten, nun zur Abstimmung – und wurde erwartungsgemäß mit 13 zu acht Stimmen abgelehnt. Schaue man sich die Sprengelwahlergebnisse aus dem Stadtteil Schönegg bei den Gemeinderatswahlen an, „weiß man, dass die Bevölkerung diesen Sportplatz nicht will“, meinte etwa GR Angelika Sachers (SPÖ & Parteifreie) – und kritisierte zugleich Sportausschuss-Obmann GR Michael Henökl (FPÖ): In Sachen Sportanlagen(-sanierung) sei in Hall viel zu tun, dennoch habe der Ausschuss erst zweimal getagt – deutlich weniger als die anderen Ausschüsse. Henökls Konter: „Das nächste Mal, wenn du eine Information brauchst, kannst du mich gern anrufen – da musst du nicht auf den nächsten Gemeinderat warten.“ (md)