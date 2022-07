Trauer um Sixtus Lanner: Früherer ÖVP-Generalsekretär verstorben

Wildschönau – Sixtus Lanner (88), langjähriger und hochrangiger ÖVP-Politiker, Mitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates und über 25 Jahre lang Mitglied des österreichischen Nationalrats ist am Mittwoch verstorben. Der Wildschönauer bekleidete hochrangige Ämter in der ÖVP: Lanner war von 1969 bis 1976 Direktor des Österreichischen Bauernbundes, von 1976 bis 1982 Generalsekretär der ÖVP und von 1977 bis 1982 außerdem Vizepräsident der Europäischen Union Christlicher Demokraten.

Diese seine Kontakte in die Schaltzentren der Macht nützte Lanner auch aus, um seinem Steckenpferd, der Entwicklung des ländlichen Raums, entsprechende Bedeutung zu verschaffen. Er hatte nämlich einen folgenschweren Paradigmenwechsel festgestellt. Jahrhundertelang galt die Landwirtschaft als einzig prägender Faktor auf dem Land. "Bei meinem ersten USA-Besuch im Jahre 1959 habe ich aber gesehen, dass auch die leistungsfähigste Landwirtschaft in der Einöde keine Chance hat", sagte er einmal.

Geboren wurde Lanner am 12. Mai 1934 in Oberau in der Wildschönau. Er war Vater dreier Kinder. Montagabend soll er in Oberau beerdigt werden. (pn)