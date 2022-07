Fast jedes dritte Kind unter drei Jahren besucht Kindergarten

Am höchsten ist der Prozentanteil der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesheimen in Wien (44,3), am niedrigsten in der Steiermark (18,6) und in Oberösterreich (19,6). Über dem Österreich-Schnitt von 29,1 Prozent liegen neben Wien nur noch das Burgenland (37,0) und Vorarlberg (30,9). Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr gab es aber in allen Bundesländern.