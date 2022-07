Auf offener Straße: Polizei stoppte Welpenhandel in Wien-Simmering

Wien – In Wien-Simmering hat die Polizei vier auf offener Straße zum Kauf angebotene Hundewelpen gerettet. Ein 52-Jähriger offerierte die in Transportkisten gesperrten Jungtiere vor einem Geschäft in der Guglgasse Passanten. Zeugen alarmierten deswegen die Behörden. Der Ungar hatte laut Polizei zudem seinen eigenen, ausgewachsenen Hund an einer Leine dabei. Da dieses Tier offensichtlich verletzt war und Behandlung brauchte, wurde es dem Mann ebenfalls abgenommen.