Auch Tiroler Politiker im ÖVP-U-Ausschuss geladen: Wolf kritisiert "Manöver"

Wien, Innsbruck – Wenig Freude mit der Überschneidung des Untersuchungsausschusses mit der heißen Phase des Tiroler Landtagswahlkampfes hat die dortige ÖVP. Tirol wählt ja am 25. September. Dass Seilbahn und Wirtschaftsbundchef Abg. Hörl sowie auch Landesgeschäftsführer Martin Malaun, Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und Jungbauern-Landeschef Dominik Traxl geladen sind, erzürnt die schwarze Landespartei.

Für den Klubobmann der Tiroler Volkspartei, Jakob Wolf, ist dieser Schritt ein "plumper Versuch Wahlkampf auf Kosten der Aufklärung zu betreiben" und "Tirol in bundespolitische Streitigkeiten hineinzuziehen". Das gab die Tiroler ÖVP in einer Aussendung bekannt. Das politische Manöver der Opposition sei "durchschaubar und letztklassig".

Nach der Sommerpause sollen unter anderem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die beiden ehemaligen Wirecard-Vorstände Markus Braun und Jan Marsalek, Investor Rene Benko und Außenminister Alexander Schallenberg im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss aussagen. Diese Ladungsverlangen der Oppositionsparteien sind bereits wirksam geworden, hieß es in einer Aussendung. Die erste Sitzung nach der Sommerpause ist für 6. September geplant, bis 7. Dezember folgen 18 weitere.

Ob auch alle kommen werden, ist aber ungewiss. Marsalek ist derzeit auf der Flucht, Firtasch kämpft gegen seine Auslieferung in die USA und Braun sitzt in Deutschland in U-Haft. (TT.com, APA)