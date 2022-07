Arbeiten am Schwimmbad: Frau (36) in Kramsach bei Explosion verletzt

Kramsach – Bereits am Mittwochnachmittag ist eine 36-jährige Frau in Kramsach bei einem Unfall verletzt worden. Die Österreicherin mischte diverse Chemikalien für eine Wasseraufbereitungsanlage eines Schwimmbades zusammen. Sie schüttete diese in einen mit Wasser gefüllten Plastikeimer. Es kam zu einer Explosion. Warum, ist laut Polizei noch nicht geklärt.