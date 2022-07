TT-Café lädt Frühstücker nach Landeck

Landeck – Eine frisch gebrühte Tasse heißer Kaffee, die Tiroler Tageszeitung, Musik, spannende Interviews und ein netter Ratscher – morgen Samstag macht das TT-Cafe wieder in Landeck Station. Zwischen 9 und 12 Uhr wartet am neuen Stadtplatz ein Gratis-Frühstück mit Brot von der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè und Mineralwasser von Silberquelle auf die TT-Leser. Auf die jüngsten Besucher wartet ein buntes Kinderprogramm, für die Älteren ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem Dez.

Gast auf der TT-Bühne ist unter anderem Toni Mattle, der die ÖVP in die Landtagswahl im Herbst führt. Bürgermeister Herbert Mayer ist bereits Stammgast, wenn das TT-Café in der Bezirksstadt Station macht. Er erzählt, was die Landecker derzeit bewegt. Der Koordinator der Genussregion Stanzer Zwetschke Stefan Nothdurfter verrät, wie die heurige Zwetschkenernte wird, nachdem die Obstbauern in den letzten Jahren immer wieder Ausfälle aufgrund von Frost verzeichnen mussten. Zu Besuch kommen außerdem die Geschäftsführerin des Tourismusverbands TirolWest Simone Zangerl, die erst kürzlich den neuen Burgenweg eröffnen durfte, und der Vorstand der Ischgler Silvrettaseilbahn Günther Zangerl, der heuer unter die Bademeister geht und eine neue Therme in Ischgl eröffnet.