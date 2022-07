Alles oder nichts: Gegen Norwegen wartet auf ÖFB-Elf das erste Finale

Bagshot, Brighton – Von einem „abscheulichen Abend“ sprach Norwegens Teamchef Martin Sjögren nach dem 0:8 gegen England. Dennoch kann sich sein Team noch für das EM-Viertelfinale qualifizieren – mit einem Sieg am heutigen Freitag (21 Uhr, ORF eins) in Brighton gegen Österreich.

Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann hofft, dass die Norwegerinnen noch unter der Pleite leiden werden, rechnet aber nicht damit. „Sie sind so professionell und haben so gute Einzelspielerinnen. Ich gehe davon aus, dass sie komplett anders auftreten werden.“ Aus Norwegens Team, das in der Weltrangliste zehn Plätze vor Österreich liegt, stechen drei Spielerinnen heraus: Ada Hegerberg, Caroline Graham-Hansen und Guro Reiten.