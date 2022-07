Drei tote Kinder durch Erdrutsch auf Schule in Kolumbien

Anwohner und Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in einer ländlichen Schule.

Medellin/Bogota – Drei Kinder sind bei einem Erdrutsch auf eine Schule im Nordwesten Kolumbiens ums Leben gekommen. „Heute sind wir voller Trauer über den Verlust von drei kleinen Kindern in der Gemeinde Andes", hieß es in einem Tweet der für den Katastrophenschutz und das Risikomanagement zuständigen Behörde des Departments Antioquia am Donnerstag (Ortszeit). „Ihren Familien gilt unsere Umarmung und Solidarität."