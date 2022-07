Wetterleuchten, Silent Cinema und viele Dorffeste: Das ist am Wochenende los in Tirol

Kopfhörer auf, Film ab heißt es beim Silent Cinema in Maurach und Hall, ordentlich geslammt bzw. geschlemmt wird in Innsbruck und im Zillertal und beim Weinfest in Kufstein ist der Name Programm. Auf der Nordkette findet zum 19. Mal das höchstgelegene Musikfestival Europas statt – das und mehr ist am Wochenende los in Tirol. © TT/Stadler/Theater unter Sternen

🗓️ Freitag (15. Juli)

🎙️ ➤ Poetry-Slam-Show in Innsbruck: Nach seinem erfolgreichen Start im Vorjahr lädt das HungerBurgTheater auch in diesem Sommer wieder zum regelmäßigen Kulturpicknick am AK-Seehof in Innsbruck. Der erste Programmpunkt der zweiten Spielzeit ist am Freitag die Poetry-Slam-Show „Eure Ohren werden Augen machen!“ mit Bühnenpoesie-Pionier Markus Köhle, der zweifachen Tiroler Meisterin Roswitha Matt und der amtierenden Ö-Slam-Gewinnerin Tamara Stocker. Veranstaltungsbeginn ist 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein Picknick-Platz sollte trotzdem HIER reserviert werden.

Die geballte Ladung Poetry Slam gibt es am Freitagabend in Innsbruck. © Theater unter Sternen

🎙️ ➤ Poetry Slam im Zeughaus: Es ist der letzte Poetry Slam in Innsbruck vor der Sommerpause – diesmal Open-Air beim „Theater unter Sternen" im Zeughaus. Die Regeln sind wie immer: man hat fünf Minuten Zeit, seinen Text zu performen und die Gunst des Publikums zu gewinnen. Viele bekannte Slammer:innen der Tiroler Szene haben sich bereits angekündigt, doch es gibt auch noch Startplätze für Spontane. Einfach direkt vor Ort anmelden. Los geht's um 20.30 Uhr, Tickets gibt es HIER.

🌊​ ➤ Schwimmbad-Fest in Telfs: Das Telfer Bad wird fünf Jahre alt – gefeiert wird am Freitag ab 13 Uhr bis spät abends. Am Nachmittag gibt es bis 17 Uhr Kinderprogramm, zudem darf im Freibecken bis Mitternacht geschwommen werden und Saunagänger dürfen sich auf Spezialaufgüsse freuen. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 17 Uhr die Tiroler Künstler:innen DJ Spicy, Denise Beiler und Mona. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mehr Infos gibt es HIER.

​🎧 ➤ Silent Cinema am Achensee und in Hall: Open-Air-Kino mit Kopfhörern – das Silent Cinema ist auch diesen Sommer wieder auf großer Österreich-Tour und macht des Öfteren auch Halt in Tirol. Dieses Wochenende z.B. beim Atoll Achensee in Maurach (Freitag) und am Stiftsplatz in Hall (Sonntag). Gezeigt wird an beiden Abenden „Der König der Löwen". Einlass ist jeweils um 19.45 Uhr, der Film startet dann um 21.15 Uhr. Tickets gibt es HIER.

Freiluft-Kino steht am Wochenende in Tirol gleich doppelt auf dem Programm. © Niklas Stadler

🎶​ ➤ Konzert von „Fink" im Treibhaus: Das britische Musikgenie FINK kommt auf seiner Welttournee wieder nach Innsbruck – und diesmal Solo und Acoustic. Er gilt als Künstler, der keine Kompromisse macht, seine Bühnenpräsenz ist legendär. Seine Tracks changieren zwischen TripHop, Broken Beat und Dub. Er schrieb Songs für Amy Winehouse oder John Legend. Auf seinem neuen Album „IIUII“ (IT ISN'T UNTIL IT IS) hat er Neuinterpretationen seiner zwischen 2006 – 2016 entstanden Songs im Gepäck. Diese gibt's am Freitag ab 19.30 Uhr zu hören. Tickets gibt es HIER.

📽️ Video | Fink – Warm Shadow (IIUII Edit)

