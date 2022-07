Kopp beim ITF-Turnier in Telfs nach Marathonmatch ausgeschieden

Nach einem harten Kampf musste sich Sandro Kopp in der zweiten Runde dem Tschechen Petr Nouza knapp in drei Sätzen beugen.

Telfs - "Ich hätte gewinnen müssen", ärgerte sich Sandro Kopp nach der gestrigen Drei-Satz-Niederlage gegen den Tschechen Petr Nouza. Der Kramsacher musste somit, wie im Vorjahr, bereits in der zweiten Runde die Segel beim ITF-Turnier am Telfer Birkenberg streichen. Nach seinem starken Auftritt beim Auftakterfolg gegen den Spanier Alvaro Lopez San Martin wurmte den 22-Jährigen gestern vor allem der Verlust des ersten Satzes im Tie-Break: "Ich war immer in Führung und habe den Satz noch aus der Hand gegeben."