Ex-Teamspieler Burkhart gestorben: viele Erinnerungen an „Gurke“

Innsbruck – Die Tiroler Eishockey-Familie trauert und hat viele Erinnerungen an den vor einem Monat verstorbenen Ex-Nationalspieler Günter Burkhart, der 1942 in Innsbruck geboren wurde und in St. Nikolaus aufwuchs. Schon von klein auf jagte er sowohl der Hartgummischeibe am Eis als auch dem Leder am grünen Rasen nach.