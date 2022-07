Drei Verletzte bei Kleinflugzeug-Notlandung nahe Münchner Flughafen

München – Ein Kleinflugzeug mit drei Personen ist in der Nähe des Münchner Flughafens notgelandet. Zeugen zufolge landete die Maschine am Freitagmittag östlich des Erholungsgebiets Stoibermühle im Landkreis Freising auf einem Feld, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die Zeugen hätten dies umgehend per Notruf mitgeteilt.