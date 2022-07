Drei Wölfe in der Schweiz zum Abschuss freigegeben

Chur, Sitten – In der Schweiz sind drei Wölfe zum Abschuss freigegeben worden, die mehrere Nutztiere gerissen haben. Es handelt sich um zwei Jungtiere im Kanton Graubünden und einen Wolf im Kanton Wallis, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Mit der wachsenden Zahl von Wolfsrudeln streiten Behörden und Bauernverbände immer öfter über den Umgang mit den wilden Tieren. Während Behörden die Wiederansiedlung der einst ausgerotteten Art begrüßen, fürchten Bauernverbände um die Sicherheit.

Die Jungtiere in Graubünden hatten in der Gegend von Schamserberg am Mittwoch eine Mutterkuh angegriffen und so schwer verletzt, dass sie getötet werden musste. Es war der zweite derartige Angriff innerhalb weniger Tage. Ihr Wolfsrudel sei verhaltensauffällig, wie der Kanton mitteilte. Die lokalen Behörden hielten es auch für nötig, das Leittier zu töten, "von dessen Verhalten die Angriffe ausgehen". Die Abschussbewilligung für dieses Tier verhinderten aber bisher die Jagdgesetze.