Thiem verlor Baastad-Viertelfinale gegen Argentinier Baez

Baastad – Der Erfolgslauf von Dominic Thiem beim ATP250-Turnier in Baastad ist im Viertelfinale zu Ende gegangen. Der Niederösterreicher musste sich am Freitag dem 21-jährigen Argentinier Sebastian Baez, in der Weltrangliste auf Platz 34, nach langem Kampf knapp mit 2:6,7:6(5),4:6 geschlagen geben. In den Tagen zuvor hatte Thiem beim Sandplatzturnier in Schweden seine ersten beiden Siege auf der Tour seit 14 Monaten gefeiert.