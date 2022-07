Obduktion bestätigt: In Innsbruck gefundene Tote ist 87-jährige Abgängige

Axams – Jene 87-Jährige, die seit vergangenen Freitag von ihrer Wohnadresse in Axams abgängig war, ist ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, wurde am Mittwochvormittag im Bereich Klosterberg in Innsbruck in einem steil abfallenden Waldstück eine weibliche Leiche gefunden. Die Vermutung, dass es sich um die Vermisste handeln könnte, wurde durch eine am Donnerstag durchgeführte Obuktion bestätigt. Laut Polizei bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden.