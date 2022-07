ÖBB-Chef kündigt Erhöhung der Ticketpreise um den Jahreswechsel an

Wien – Die Teuerung macht derzeit auch vor den ÖBB nicht Halt. Betroffen sind die Bundesbahnen vor allem von den erhöhten Strompreisen. "Das wird uns vor allem 2023 noch entsprechend fordern", sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä in der ORF-"ZiB2" am Freitagabend. Um den Jahreswechsel werde es traditionell eine Erhöhung der Ticketpreise geben, man wolle aber stabilisierend wirken und diese deutlich unter der Inflationsrate bemessen, so Matthä. Eine genaue Zahl könne er nicht nennen.