Kein goldener Abschluss für Felix - Staffel-Bronze für USA

Der 36-jährigen Allyson Felix ist ein goldener Schlusspunkt unter ihre glanzvolle Karriere im Stadion Hayward Field am Campus der Universität Oregon verwehrt geblieben. Mit der 4 x 400-m-Mixed-Staffel der USA holte die Kalifornierin am Freitag (Ortszeit) bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene in 3:10,16 Minuten nur Bronze hinter der Dominikanischen Republik (3:09,82) und den Niederlanden (3:09,90).

Nach Elijah Godwin lief Felix unter der Jubel der Zuschauer ihre Stadionrunde, es folgten Vernon Norwood und als Schlussläuferin Kennedy Simon, die eine respektable Führung auf der Schlussgeraden noch einbüße und von den Kontrahentinnen Fiordaliza Cofil und Femke Bol übersprintet wurde. Rekordathletin Felix häufte in ihrer Laufbahn damit 19 Medaillen bei Weltmeisterschaften und elf bei Olympischen Spielen auf ihr Erfolgskonto. Das Abschiedsrennen hat die Mutter einer Tochter bei einem Meeting in Kalifornien geplant.

In den 100-m-Vorläufen der Männer schrammte der US-Amerikaner Fred Kerley als Schnellster in 9,79 Sekunden nur um 3/100 an der von ihm gehaltenen Jahresweltbestzeit vorbei. Sein Landsmann Trayvon Bromell kam auf 9,89, der Jamaikaner Oblique Seville auf 9,93. Halbfinale und Finale gehen am zweiten WM-Tag in Szene, die Medaillen werden nach mitteleuropäischer Sommerzeit am Sonntag ab 4.50 Uhr vergeben.