Nach Kritik: Tiroler Bauernbund rudert bei Wolf-Mahnfeuer zurück

Innsbruck – Da liefen gestern Vormittag in der ÖVP die Telefone heiß. Dass der Bauernbund für die Wolfs-Mahnfeuer am 30. September Sponsoren aus den Tourismusverbänden und Seilbahngesellschaften anwerben wollte, brachte nicht nur den grünen Klubobmann Gebi Mair auf die Palme, sondern auch seinen ÖVP-Kollegen Jakob Wolf. „Der Bauernbund muss sich auch an den Landtagsbeschluss mit einem Spendenverbot an die Parteien halten“, teilte er Bauernbunddirektor Peter Raggl unmissverständlich mit. Wenig später erfolgte dann die Klarstellung.