Landecker Schlossgalerie entsteht: Mit dreiwöchiger Totalsperre ins Finale

Am Dienstag wurde der letzte Abschnitt der 720 Meter langen Schlossgalerie betoniert. Im Oktober soll die Verkehrsfreigabe erfolgen.

Landeck, Fließ – 146 Kubikmeter Beton und 18 Tonnen Stahl vollendeten den „Rohbau“ – diese Woche wurde in Landeck ein weiterer Etappensieg gefeiert. Nach zwei Jahren konnte das letzte Segment der Schlossgalerie fertiggestellt werden. Zuletzt wurde unter Hochdruck gearbeitet, um die Betonarbeiten so schnell wie möglich voranzutreiben. „Wir sind auf den Tag genau im Zeitplan. Es hat zuletzt alles perfekt funktioniert – nach all den anfänglichen Schwierigkeiten“, freut sich Günther Guglberger, Leiter der Abteilung Brücken- und Tunnelbau beim Land Tirol, über die raschen Baufortschritte der letzten Monate.