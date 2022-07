Kahn bestätigt Transfer: Lewandowski wechselt von Bayern zu Barcelona

München, Barcelona – Der Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski aus München zum FC Barcelona steht unmittelbar vor dem Vollzug. Die beiden Clubs einigten sich mündlich auf den Transfer des polnischen Torjägers. Das bestätigte Bayerns-Vorstandschef Oliver Kahn am Samstag. „Das Vertragswerk steht noch aus", sagte Kahn der Bild-Zeitung. Lewandowski soll sich laut Medienberichten noch am Samstag auf den Weg nach Spanien machen und dort am Sonntag unterschreiben.

Sein Vertrag in München wäre noch bis 2023 gelaufen. Lange hatte die Bayern-Führung auf die Erfüllung des Kontraktes gepocht. Nun aber lässt man Lewandowski ziehen. Laut Kahn habe es vor zwei Monaten weder ein Angebot für Lewandowski gegeben noch die Aussicht auf Alternativen. „Seitdem hat sich die Lage grundlegend geändert. Der FC Barcelona hat am Ende eine Summe geboten, bei der ein Verkauf für uns absolut sinnvoll ist", erklärte Kahn.

Lewandowski wird sich laut Medienangaben am Samstag - an dem er in München noch das Vormittagstraining absolvierte - auf den Weg nach Barcelona machen. Von dort sickerten ähnliche Informationen durch. Bei Barca soll er bereits am Sonntag unterschreiben und dann mit der Mannschaft des hoch verschuldeten katalanischen Clubs auf US-Tour gehen. (APA, dpa)