Tirolerin Billa beendete ihre EM-Durststrecke: „Fühlt sich wunderschön an"

Brighton – Der Bann ist gebrochen: Nicole Billa ist am Freitagabend endlich in den Kreis der EM-Torschützinnen aufgestiegen. Die 26-jährige Tirolerin durfte sich beim 1:0-Erfolg von Österreich zum Abschluss der Gruppe A gegen Norwegen samt fixiertem Viertelfinalaufstieg im achten Anlauf über ihren Premierentreffer bei einer Endrunde freuen. „Ich bin froh, dass es endlich passiert ist, mein erstes EM-Tor fühlt sich wunderschön an", sagte die ÖFB-Topstürmerin.