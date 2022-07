Verdächtiger in 41 Jahre altem Mordfall in Deutschland enthaftet

Karlsruhe – In Deutschland ist ein Verdächtiger in einem 41 Jahre zurückliegenden Mordfall gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Diese Entscheidung traf das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach Abwägung möglicher Folgen, wie es am Samstag erklärte. Es geht dabei um den Mordfall Frederike von Möhlmann. Die 17-Jährige war 1981 nach einer Chorprobe vergewaltigt und getötet worden. Der Tatverdächtige war schon damals verdächtig. Er wurde aber 1983 freigesprochen.