Hervorragender Boulevard: "Ein seltsames Paar" reüssiert in Berndorf

Berndorf – Einen hervorragenden Boulevard-Erfolg haben die Festspiele Berndorf mit Neil Simons Komödie "Ein seltsames Paar" gelandet. In der gekonnten Inszenierung von Susi Weber brillierten Gregor Seberg als Oscar und Alexander Jagsch als Felix bei der Premiere am Freitagabend im Stadttheater: ein köstliches Duo.

Die pokernde Herrenrunde in Oscars großzügigem Apartment gerät durch die Krise im Leben von Felix durcheinander. Felix zieht bei Oscar ein und sorgt für gehörige Unstimmigkeiten. Was Seberg und Jagsch aus diesem Plot machen, ist schlicht sehenswert: ein komödiantisches Bravourstück zwischen Grantler und Putzteufel, mit psychologischem Feingefühl, herrlicher Mimik und differenziertem Humor. Nicht zuletzt wohl auch ein Verdienst der Regisseurin, die offenbar weiß, worauf es ankommt, um den scharfsinnigen Pointenfluss am Laufen zu halten.