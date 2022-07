Den Schmerzen zum Trotz: Schnaderbeck kämpfte sich wieder durch

Brighton – Viktoria Schnaderbeck kennt das Gefühl des Schmerzes nur allzu gut: Im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale der Frauen-Fußball-EM hat sie das allerdings bis zur letzten Sekunde zur Seite geschoben. "Ich habe mich durchgekämpft, mit ganz viel Herz gespielt, in jeder Sekunde an den Adler an der Brust gedacht und es für die Mannschaft gemacht", sagte die 31-jährige Steirerin. Ob die Regenerationszeit bis zum Duell mit Deutschland reichen wird, wird sich erst weisen.

Schnaderbeck spielte trotz ihrer Knieprobleme beim 1:0 gegen Norwegen in Brighton im dritten Turnierspiel zum zweiten Mal durch, wie zuvor schon im Eröffnungsspiel gegen England. "Am Ende war es wirklich schon ein Kampf, aber es hat sich gelohnt. Ich brauche jetzt einmal ein paar Tage Pause", betonte die England-Legionärin. Dass ein paar Tage Pause mehr bis zum Donnerstag-Klassiker seien, spiele ihr in die Karten. "Wir werden alles tun, dass ich maximal regeneriere, dann muss man schauen", so Schnaderbeck. Ein Ausfall am Donnerstag wäre für sie bitter. "Jetzt ist es so weit gegangen, natürlich will man dann nicht aufhören."