„Dragon"-Frachter an der Raumstation ISS angekommen

Cape Canaveral – Mit Verpflegungsnachschub für die Astronauten und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord ist ein "Dragon"-Raumfrachter an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Das Modul der Betreiberfirma SpaceX habe planmäßig angedockt, teilte die US-Weltraumbehörde NASA am Samstag mit.