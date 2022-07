Sonne und heiße News: TT-Cafe machte in Landeck Station

Zahlreiche Besucher zog es am Samstag zum TT-Cafe nach Landeck.

Landeck – Es war ein strahlend schöner Tourstopp des TT-Cafes in Landeck. Am Samstag lud die Tiroler Tageszeitung zum Frühstück ein – und der Sommer war Zaungast. Dementsprechend groß war der Durst: 2500 Tassen Testa Rossa caffè vom Handelshaus Wedl, 900 Flaschen Silberquelle-Mineralwasser und 1500 Stück Gebäck der Hofer Backbox gingen über den TT-Tresen. Für Musik sorgte die Band PrimeTime. Es wurde gefrühstückt, geratscht und den Interviews gelauscht.

TT-Cafe in Landeck

Moderatorin Anita Kapferer und TT-Chefredakteuer Alois Vahrner begrüßten den frischgewählten ÖVP-Chef Toni Mattle auf der Bühne. „Dass Landeshauptmann Günther Platter zurücktritt, war auch für mich eine große Überraschung – damit hat auch in der ÖVP niemand gerechnet“, gestand er am Samstag. Letzte Umfrageergebnisse rund um die Landtagswahl im Herbst, die die ÖVP bei rund 30 Prozent sehen, geben zwar auch ihm zu denken, aber „in schweren Zeiten bin ich noch nie davongelaufen“.

Den Alkohol- oder Psychopharmaka-Sager des Bundeskanzlers, der zuletzt für Aufsehen sorgte, kritisiert Mattle als „unpassend“. „Wenn es so große Sorgen in der Bevölkerung gibt, nützt es nichts, die Flucht in Berauschungsmitteln zu suchen. Da braucht es den Blick nach vorne.“