Radfahrer sahen Bär auf Forstweg in Langkampfen

Langkampfen – Im Gemeindegebiet von Langkampfen wurde am späten Samstagnachmittag ein Bär gesehen. Drei Radfahrer machten die ungewöhnliche Sichtung auf dem Forstweg Bärenbad/Abzweigung Höhlenstein-Steig und alarmierten die Behörden. Zu Schaden kam niemand.

Das Land Tirol bittet die Bevölkerung, bei Sichtungen großer Beutegreifer ein Formular auszufüllen und dieses dann an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft oder per Mail an monitoring.beutegreifer@tirol.gv.at zu schicken. Wie man sich im Falle einer Bärenbegegnung verhält, kann man HIER nachlesen. (TT.com)