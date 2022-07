Neue Zielgruppen für die Lehre: „Bei Bedürfnissen der Jungen ansetzen“

Wien – An allen Ecken und Enden fehlt es an Personal, der österreichische Arbeitsmarkt scheint aktuell wie leergefegt. Ein Lösungsansatz könnte hierfür die Lehre sein, sagen Experten seit Jahren. Doch genau dort scheint es zu haken, wie eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt. Demnach gehen die Erwartungshaltungen von Unternehmen und Jugendlichen zum Teil deutlich auseinander. Handlungsbedarf gebe es zudem bei der „Integration von alternativen Zielgruppen“, heißt es. Hier gebe es noch viel „ungenutztes Potenzial“.

Aber der Reihe nach: Rund 80 Prozent der befragten Unternehmen, die derzeit Lehrlinge ausbilden, machen dies, um den künftigen Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu sichern. Das Problem: Zwei Drittel der Unternehmen mit Lehrangebot beklagen, dass die Mindestanforderungen an eine Stelle von den Bewerbern nicht erfüllt werden. Mehr als die Hälfte der Befragten erhält generell zu wenige Bewerbungen auf Lehrstellen und jeder zweite Betrieb gibt an, dass es seitens der Bewerber an Motivation und Arbeitsbereitschaft fehlt. „Um dem zu begegnen, sollten Unternehmen auf innovative Lösungen setzen“, schlägt Elisa Aichinger, Partnerin bei Deloitte Österreich, vor. „Das beginnt bereits beim Arbeitsmarktauftritt: Jugendliche unterscheiden sich von älteren Arbeitnehmern hinsichtlich ihrer Werte und Einstellungen. Unternehmen müssen konkret bei den Bedürfnissen der jungen Mitarbeiter ansetzen, um als attraktiver Arbeitgeber zu punkten.“ Außerdem besteht bei der Lehrlingsauswahl oft ein Spannungsfeld zwischen Persönlichkeit und fachlicher Qualifikation. „Betriebe sollten sich mehr auf die Potenziale der jungen Menschen fokussieren und weniger auf bereits erworbene Kompetenzen achten. Mit praktischen, am Berufsalltag orientierten Übungen lassen sich konkrete Begabungen sowie soziale Kompetenzen erheben“, so Katrin Hintermeier, Managerin bei Deloitte Österreich.