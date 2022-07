Allergien, Asthma, Infektionen: So setzt der Klimawandel unserer Gesundheit zu

Seit Jahrzehnten steigen Temperaturen und Ozonbelastung: Das hat direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie der Innsbrucker Umweltmediziner Heinz Fuchsig weiß. Er erklärt in unserem Podcast, warum das auch für die Wirtschaft eine Katastrophe ist, welche Herausforderungen auf die Medizin noch zukommen, warum es jetzt vermehrt zum so genannten "Gewitter-Asthma" kommt und was der Klimawandel mit unserer Psyche macht.