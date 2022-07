Zwei Joker wiesen den Weg: WSG nach Verlängerung in nächster Pokal-Runde

Neusiedl – Die WSG Tirol ist dem Cup-Aus noch einmal von der Schippe gesprungen, musste aber nachsitzen, um am Ende bei Ostligist Neusiedl 3:1 nach Verlängerung zu siegen. Für Trainer Thomas Silberberger war das kein Beinbruch – im Gegenteil: „Ich bin über die Verlängerung gar nicht so unglücklich, denn in der Vorbereitung ist so eine längere Einheit nicht schlecht.“