28-jähriger Motorradlenker bei Unfall in St. Johann schwer verletzt

St. Johann – Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Samstagabend in St. Johann in Tirol. Gegen 21.54 Uhr war ein 28-jähriger Einheimischer auf dem Hinterkaiserweg in Richtung Norden unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte auf dem linken Fahrbahnrand, sein Motorrad wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert.