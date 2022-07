Unternehmer Roman Polak: „Gelungene Kommunikation ist eine Lebensaufgabe“

Roman Polak maturierte an der Handelsakademie Imst, spielte E-Bass in der bekannten Coverband Jukebox. Er entdeckte, dass er leidenschaftlich gerne kommuniziert und begann seine Laufbahn als Redakteur bei der TT. Vor 20 Jahren machte er sich selbstständig und gründete die Agentur Polak in Imst.

Polak: Wenn ich unsere Agentur beschreibe, vergleiche ich sie gerne mit der Immobilienwirtschaft. Wer heutzutage eine Wohnung kauft, wendet sich meistens an einen Generalunternehmer oder Bauträger. Das sind nicht unbedingt die Menschen, die die Elektroleitungen verlegen oder Fliesen ankleben. Vielmehr konzipieren sie und organisieren sie das Ganze und am Ende des Tages übergeben sie dem Wohnungseigentümer den Schlüssel. So ähnlich ist das bei uns: Als Agentur für Unternehmenskommunikation koordinieren wir Prozesse für unsere Auftrageber. Wir selbst sind spezialisiert in den Bereichen Presse- und Medienarbeit, Social Media und Content-Marketing mittels Storytelling. Unser Team aus 15 Mitarbeitern programmiert dabei aber nicht unbedingt selbst die Website oder gestaltet grafisch Werbemittel. Als eine Art Generalunternehmer für Unternehmenskommunikation beauftragen wir die Fachleute für solche Aufgaben. Am Ende führen wir alle Gewerke zu einer erfolgreichen öffentlichen Präsenz unserer Kunden zusammen.