52-Jähriger starb bei Wartungsarbeiten an Ahornbahn in Mayrhofen

Mayrhofen – Bei Wartungsarbeiten an der Ahornbahn in Mayrhofen kam es am Sonntag zu einem Todesfall. Ein 52-jähriger Mitarbeiter führte während des Betriebes der Bahn eine routinemäßige Wartung auf Stütze 1 durch. Der Mann war entsprechend gesichert. Als der 52-Jährige seinen Kollegen keine Rückmeldung mehr per Funk gab, hielten diese Nachschau und fanden den Mann ohne Bewusstsein an der Stütze vor. Eine Reanimation durch den vom Hubschrauber abgeseilten Notarzt blieb erfolglos. Es konnte nur mehr der Tod des 52-Jährigen festgestellt werden.