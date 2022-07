Auszeichnung für barrierefreien Livestream geht nach Innsbruck

Innsbruck – Seit April 2020 werden die Sitzungen des Innsbrucker Gemeinderats nicht nur live im Internet übertragen, sondern – derzeit bis 17 Uhr – auch in Gebärdensprache übersetzt und in Echtzeit „schriftgedolmetscht“. Für dieses Pilotprojekt – die erste live gestreamte, für hörbeeinträchtigte Menschen barrierefreie Gemeinderatssitzung in Österreich – wurde der Stadtmagistrat mit dem Inklusionspreis 2022 der Lebenshilfe prämiert.