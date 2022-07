Ein Wurf war genug: Weißhaidinger im Diskus-Finale bei WM

Eugene (Oregon) – Gleich im ersten Versuch hat sich Lukas Weißhaidinger am Sonntag (Ortszeit) für das Finale im Diskuswurf bei der Leichtathletik-WM in Eugene (Oregon) qualifiziert. Der Oberösterreicher schleuderte das Gerät auf 66,51 m und übertraf die geforderte Norm von 66 m auf Anhieb. In seiner Gruppe, die durch starken Wind schwierige Verhältnisse vorfand, warf nur der Litauer Andrius Gudzius (66,60) weiter. Die Medaillenentscheidung ist für Dienstag (Mittwoch/3.33 Uhr MESZ) angesetzt.

In Gruppe A gaben sich zuvor die Favoriten keine Blöße. Der Litauer Mykolas Alekna warf mit 68,91 m am weitesten, es folgten der slowenische Diamond-League-Dominator Kristjan Ceh mit 68,23, der schwedische Olympiazweite Simon Pettersson mit 68,11 und der Australier Matthew Denny mit 66,98. Mit 65,95 schaffte es in Gruppe B auch Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden in das Zwölfer-Finalfeld, ebenfalls wie der Jamaikaner Fedrick Dacres (64,49). Damit kamen alle Favoriten weiter.